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Villen mit Bergblick kaufen in Heraklion, Griechenland

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43 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 240 m²
Eine Villa wird zum Verkauf in Chersonissos das touristische Flaggschiff von Kreta vorgeschl…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (112 m2) – Atemberaubendes Meer & Be…
$488,813
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Luxusvilla 250 qm zum Verkauf in Pitsidia, Süd-Heraklio. Die Villa mit vier Schlafzimmern wu…
$1,89M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 500 m²
Verkaufen – Luxusvilla in Agia Pelagia, Heraklion Kreta Entdecken Sie eine 500 m2 große Resi…
$2,14M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (144q.m.) – Atemberaubendes Meer & B…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 268 m²
🌅 Luxus 3-stöckige Villa 268 m2 mit Panoramablick in Hersonissos 🌅 Entdecken Sie eine atembe…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 510 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 510 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,77M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 582 m²
Exclusive Estate for Sale in Northern Crete, Griechenland Lage: Agios Myronas, Gemeinde Hera…
$2,36M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Ein mexikanisches Zuhause aus Mexiko – Willkommen in der Villa Pablo! Entdecken Sie dieses v…
$707,244
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
Villa zum Verkauf auf Kreta. Die Villa besteht aus Erdgeschoss und erstem Stock, es ist 280q…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 330 m²
Zum Verkauf angeboten ein einzigartiges brandneues 330m ² Luxusresidenz und wurde speziell g…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 324 m²
Zu verkaufen 1 -stöckige Villa von 324 qm auf Kreta. besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer…
$826,496
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 450 m²
Zum Verkauf angeboten eine Villa von 450 qm. m in Heraklion. Es ist ein makellos gestaltetes…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 582 m²
Zu verkaufen im Bau 3 -stöckige Villa von 582 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus 2 …
$879,628
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Verkauf: Villa in Voro, Gouves, Heraklion, Kreta Entdecken Sie Luxus und Ruhe in dieser einz…
$1,07M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 397 m²
Zum Verkauf eine Villa mit herrlichem Blick auf das Meer und den Golf von Kreta, umgeben von…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 197 m²
Angeboten zum Verkauf eine charmante Villa mit privatem Pool in Heraklion, Kreta. Mit einer …
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 138 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (138m2) – Atemberaubendes Meer & Ber…
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Fläche 350 m²
Angeboten zum Verkauf ist luxuriöse Villa mit einem privaten Pool, in Chersonissos Bereich, …
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (156m2) – Atemberaubendes Meer & Ber…
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Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Luxuriöse Villa zum Verkauf im Landhaus Heraklion, Kreta! Wir freuen uns, eine einzigartige…
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Schlafräume 2
Fläche 116 m²
Verkauf: Einzigartiges Einfamilienhaus mit privatem Pool – Skotino, Heraklion, Kreta Entdec…
$683,630
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Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Freistehende Villa mit privatem Pool in Hersonissos, Kreta In einer ruhigen Gegend nur 1 km…
$530,138
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Schlafräume 7
Fläche 790 m²
Ultra Luxury Front Sea Villa – Heraklion, Kreta, Griechenland Diese außergewöhnliche Villa, …
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Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (151m2) – Atemberaubendes Meer & Ber…
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Schlafräume 5
Fläche 432 m²
Zum Verkauf alte 3-stöckige Villa von 432 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
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Fläche 300 m²
Zum Verkauf alte Bauvilla von 300 qm auf Kreta. Es gibt: Sonnenkollektoren für Wasserheizung…
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Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (150m2) – Atemberaubendes Meer & Ber…
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Fläche 150 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 150 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
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Fläche 120 m²
Charmante 3-Schlafzimmer Villa mit Bergblick in Heraklion Festland, Kreta Verkauf : Eine gut…
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