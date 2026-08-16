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Wohnimmobilien in Heraklion, Griechenland

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Wohnung in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 70 m²
Wohnung zum Verkauf in der ersten Etage im Dorf Mohos, Kreta Im Herzen von Mohos, einem der …
$288,517
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Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 60 m²
Landhaus zum Verkauf im Dorf Goñez, Hersonissos Im bergigen Outback von Hersonissos, im Dorf…
$173,110
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Wohnung in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 70 m²
Wohnung zum Verkauf auf der zweiten Etage in Mohos Dorf, Kreta Im Herzen von Mohos, einem de…
$288,517
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Wohnung in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 70 m²
Wohnung zum Verkauf im Dorf Mohos, Kreta In Mohos, einem der belebtesten Bergdörfer von Noma…
$346,221
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 250 m²
Villa zu verkaufen 250 qm in der Nähe von Heraklion In einer ruhigen und grünen Gegend auf d…
$599,000
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 132 qm in Kreta. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. Stock bes…
$918,591
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 288 m²
Zum Verkauf: Zwei unfertige Maisonetten in der Heraklion Präfektur von Kreta. Die Gesamtbau…
$554,933
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 582 m²
Zum Verkauf eine Wohnanlage bestehend aus 3 Maisonetten von 582 qm je in einem Grundstück vo…
$2,36M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 163 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (163m2) – Atemberaubendes Meer & Ber…
$690,715
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 450 m²
Zum Verkauf angeboten eine Villa von 450 qm. m in Heraklion. Es ist ein makellos gestaltetes…
$2,95M
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Haus 6 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Diese außergewöhnliche Villa zum Verkauf in Heraklion, Kreta befindet sich auf einem Hügel, …
$2,12M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 500 m²
Verkaufen – Luxusvilla in Agia Pelagia, Heraklion Kreta Entdecken Sie eine 500 m2 große Resi…
$2,14M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 262 m²
Zum Verkauf | Panorama Sea-View Einfamilienhaus in Analipsi, Heraklion, Kreta Wichtige Fakt…
$767,461
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
Verkauf: Stunning Detached House in Heraklion, Kreta – Eine private Retreat Amidst Olive Gro…
$377,827
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 400 m²
Zum Verkauf Villa von 400 qm in Kreta. Es gibt: einen Kamin. Die Besitzer werden die Möbel m…
$1,95M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
VERKAUFEN: 2 LUXURY VILLAS ON A 3.300 m2 PLOT – UNDER CONSTRUCTION Auf einem Grundstück von …
$1,77M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Wohnung in Heraklion, Kreta – 80 m2 Das Apartment befindet sich im Erdgeschoss und verfügt ü…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
VERKAUFEN: Ferienwohnung 41m2 in Chersonissos, Kreta, Griechenland Preis: 195.000 € Größe: 4…
$224,862
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 432 m²
Zum Verkauf alte 3-stöckige Villa von 432 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$1,12M
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 128 qm in Kreta. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. Stock bes…
$899,700
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 726 m²
Angeboten zum Verkauf: Zwei unvergleichliche Luxus Villen am Strand von 379m2 und 347m2 in C…
$6,06M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Zu verkaufen Wohnung von 123 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$436,862
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Stellen Sie sich Ihr Zuhause in einem idyllischen, luxuriösen Meerblick-Komplex mit Strandzu…
$441,585
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 130 m²
Neu gebaute Villa zum Verkauf in Kreta. Die Villa verfügt über eine Gesamtfläche von 130m2 u…
$1,06M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 66 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es…
$466,380
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 410 m²
Zum Verkauf eine schöne Villa mit einem privaten Pool in Heraklion, Kreta. Dieses 410m2 Haus…
$2,01M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 120 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wo…
$2,83M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Freistehende Villa mit privatem Pool in Hersonissos, Kreta In einer ruhigen Gegend nur 1 km…
$530,138
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
🏡 Zu verkaufen – Villa B2 bei BOMO AG Residences Ihre private Hügelflucht in traditionellen …
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 76 m²
Zu verkaufen alte Bau 1-stöckiges Haus von 76 qm in Kreta. Das Haus besteht aus einem Schlaf…
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