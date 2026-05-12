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Häuser mit Terrasse in Regionalbezirk Iraklio, Griechenland

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Provinz Heraklion
125
Heraklion Municipal Unit
123
Heraklion
106
Provinz Chersonissos
39
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1 immobilienobjekt total found
Villa in Skotino, Griechenland
Villa
Skotino, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Villa in Heraklion, Kreta, auf einem 265 m² großen Grundstück, mit privatem Pool und Meerbli…
$134,382
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Iraklio

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Iraklio, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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