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Häuser mit Garage in Regionalbezirk Iraklio, Griechenland

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Provinz Heraklion
129
Heraklion Municipal Unit
127
Heraklion
109
Provinz Chersonissos
40
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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Steinvilla auf Kreta mit Panoramablick Preis: 340.000 € Eine einzigartige Vi…
$388,968
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Iraklio

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Iraklio, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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