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Häuser mit Terrasse in Provinz Malevizi, Griechenland

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Gazi Municipal Unit
31
Tylissos Municipal Unit
7
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 4
Vierstöckige Natursteinvilla auf Kreta mit Privathof Preis: 300.000 € Diese einzigarti…
$341,293
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Immobilienangaben in Provinz Malevizi, Griechenland

mit Garten
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