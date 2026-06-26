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Haus mit Garten kaufen in Provinz Malevizi, Griechenland

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Gazi Municipal Unit
31
Tylissos Municipal Unit
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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Natursteinvilla auf Kreta mit Panoramablick Preis: 320.000 € Eine einzigarti…
$364,046
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Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 4
Vierstöckige Natursteinvilla auf Kreta mit Privathof Preis: 300.000 € Diese einzigarti…
$341,293
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