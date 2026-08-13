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Wohnimmobilien in Plagiari, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Plagiari, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Plagiari, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 470 m²
Objekt-Code: HPS5207 - Haus zum Verkauf in Mikra Trilofo für € 800.000 . Diese 470 m2. Das H…
$920,682
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