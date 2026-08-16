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Wohnimmobilien in Trilofos, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Trilofos, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Trilofos, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 485 m²
Property Code: HPR2990 - House FOR SALE in Mikra Trilofo for € 1.500.000 . This 485 sq. m. …
$1,73M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Trilofos, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Trilofos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 180 m²
Objekt-Code: HPS4932 - Maisonette FÜR SALE in Mikra Trilofo für € 200.000 . Diese 180 m2 gro…
$230,171
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Villa in Trilofos, Griechenland
Villa
Trilofos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 498 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Diese atemberaubende Villa in Trilofos bietet einen luxuriösen Lebensstil mit s…
$1,14M
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Villa in Trilofos, Griechenland
Villa
Trilofos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 380 m²
Property Code: HPS3731 - Villa FOR SALE in Mikra Trilofo for € 800.000 . This 380 sq. m. fu…
$920,682
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