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Ferienhäuser mit Pool in Thermaikos Municipality, Griechenland

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Ferienhaus in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus
Thermaikos Municipality, Griechenland
Fläche 300 m²
Zum Verkauf angeboten ein dreistöckiges Haus von 270 Quadratmetern in den Vororten von Thess…
$531,319
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