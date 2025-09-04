Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Chania
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Chania, Griechenland

Provinz Apokoronas
8
Provinz Chania
7
Provinz Platanias
13
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Xirosterni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Xirosterni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
Preis auf Anfrage
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Immobilienangaben in Regionalbezirk Chania, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
