Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Chania
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Chania, Griechenland

Provinz Apokoronas
8
Provinz Platanias
9
Provinz Chania
11
Chania
6
Stadthaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Chania, Griechenland

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen