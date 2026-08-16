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Provinz Chania
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Chania
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Provinz Platanias
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36 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kolimbari, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kolimbari, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein einzigartiges, zweistöckiges Haus direkt am Strand …
$682,754
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung (2 Bäder und Whirlpool)…
$916,238
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Objektbeschreibung: Hervorragendes Investitionspotenzial Wir bieten Ihnen ein außergewöhnli…
$442,420
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissamos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein freistehendes Einfamilienhaus mit vier Schlafzimmern in K…
$230,059
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Plaka, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Plaka, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Maisonette-Villa mit drei Schlafzimmern,…
$2,855
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Wohnung 3 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 4/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$441,036
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Hera & Dias is located in a very convenient location far from the center of Chania. This pic…
$404,642
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Wohnung 3 zimmer in Maleme, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Maleme, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Überschrift: Ihr Traumhaus am Ägäischen Meer – Nur 30 m vom Strand entfernt! Erleben Sie …
$329,644
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Plaka, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Plaka, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Maisonette-Villa mit drei Schlafzimmern,…
$2,855
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalives, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalives, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Küstenvilla mit 4 Schlafzimmern (3…
$630,806
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Plaka, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Plaka, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive, ebenerdige Villa mit drei Schlafzimmern…
$2,855
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 161 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine exklusive Maisonette-Wohnung mit fünf Schlafzimmern (vie…
$1,06M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Objektbeschreibung: Eine großartige Gelegenheit für Investoren. Wir bieten eine stilvolle D…
$396,751
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/3
The residential building is located in a clean and quiet area of ​​Chrysopigi (Kubes), but a…
$445,106
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 2
Hera & Dias is located in a very convenient location far from the center of Chania. This pic…
$433,545
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Xirosterni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xirosterni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Zu verkaufen Wohnung von 118 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
Preis auf Anfrage
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Grekodom Development
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Vierzimmerwohnung mit einer Gesamtfläche…
$916,238
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 86 m²
Objektbeschreibung: Großartige Gelegenheit für Investoren. Wir bieten eine moderne Maisonet…
$488,089
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine luxuriöse, fünf Zimmer umfassende Villa aus weißem…
$1,09M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/3
DescriptionThe residential building is located in a clean and quiet area of ​​Chrysopigi (Ku…
$427,764
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Wohnung 2 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 3/4
This bright apartment has an area of 48.44 sq. m. The apartment is located in a quiet and co…
$289,556
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Maleme, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Maleme, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 84 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine Villa mit vier Schlafzimmern (drei Schlafzimmer und zwei…
$453,838
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Provinz Chania, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Objektbeschreibung: Eine großartige Gelegenheit für Investoren. Wir bieten eine stilvolle 3…
$452,696
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Wohnung 3 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 4/4
WIE IM ZENTRUM, ABER IN STILLE Das Wohngebäude befindet sich in einer sauberen, ruhigen G…
$451,892
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsivaras, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tsivaras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Zu verkaufen Wohnung von 118 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
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Wohnung 2 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Chania, Kreta, Griechenland
$388,026
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Wohnung 4 zimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Kissamos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Chania, Kreta, Griechenland
$874,463
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Wohnung 3 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 3/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$401,208
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Wohnung 3 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$381,856
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Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 3/5
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$403,070
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Chania

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Chania, Griechenland

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