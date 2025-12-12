Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Meerblick

Studio-Wohnungen am Meer in Zentralmakedonien, Griechenland

Thermi
3
Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Municipality of Nea Propontida
10
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Studio 1 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 43 qm großes Studio im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer …
$174,270
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Zentralmakedonien, Griechenland

