  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Terrasse

Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Zentralmakedonien, Griechenland

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Gemeinde Sithonia
5
Gemeindebezirk Sithonia
5
4 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Apartment A24 mit einer Gesamtfläche von 88 m² ist ein Paradebeispiel für zeitgenössische Ar…
$324,223
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung A46 mit 93 qm in Kallithea, Chalkidiki, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit fü…
$312,497
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
Sky ApartmentsSky Apartments
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
