  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Meerblick

Mehrstöckige Wohnungen am Meer in Zentralmakedonien, Griechenland

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Gemeinde Sithonia
5
Gemeindebezirk Sithonia
5
4 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kryopigi, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kryopigi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
