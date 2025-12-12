Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Bergblick

Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Zentralmakedonien, Griechenland

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Gemeinde Sithonia
5
Gemeindebezirk Sithonia
5
Zeig mehr
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kryopigi, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kryopigi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zentralmakedonien, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen