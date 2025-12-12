Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Garten

Etagenwohnungen mit Garten kaufen in Zentralmakedonien, Griechenland

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Gemeinde Sithonia
5
Gemeindebezirk Sithonia
5
Zeig mehr
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Apartment A24 mit einer Gesamtfläche von 88 m² ist ein Paradebeispiel für zeitgenössische Ar…
$324,223
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung A46 mit 93 qm in Kallithea, Chalkidiki, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit fü…
$312,497
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zentralmakedonien, Griechenland

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen