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Mehrstöckige Wohnungen mit Swimmingpool in Attika, Griechenland

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 182 m²
Stockwerk 4/5
Zweistöckige Wohnung mit privatem Pool und Parkplatz in einer renommierten WohnanlageGeeigne…
$1,26M
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Immobilienangaben in Attika, Griechenland

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