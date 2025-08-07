Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrstöckige Wohnungen in Attika, Griechenland

6 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 3/6
Wohnung zum Verkauf, Etage: 3., 4. (2 Stockwerke), in der Nähe: Vrilissia - Zentrum. Die Flä…
$536,020
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/2
Zweistöckige Maisonette-Wohnungen im 1. und 2. Stock mit einer Fläche von 77 m². m mit 2 Sch…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/5
Fünfter Stock. Wohnung mit einer Fläche von 119,91 qm. m mit 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer, of…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Project for a gold visa! Located in Piraeus, in quiet Near the city center. Piraeus is th…
$272,563
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 7 zimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 7 zimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Newly built apartment building in Peristeri First Maisonette. 5th-6th floor maisonette o…
$379,978
Immobilienangaben in Attika, Griechenland

