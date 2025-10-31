Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Attika
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Garage

Mehrstöckige Wohnungen mit Garage in Attika, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 3/6
Wohnung zum Verkauf, Etage: 3., 4. (2 Stockwerke), in der Nähe: Vrilissia - Zentrum. Die Flä…
$536,020
