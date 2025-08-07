Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Attika
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Bergblick

Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Attika, Griechenland

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/2
Zweistöckige Maisonette-Wohnungen im 1. und 2. Stock mit einer Fläche von 77 m². m mit 2 Sch…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Attika, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen