  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Argolis
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Regionalbezirk Argolis, Griechenland

Municipality of Ermionida
50
Municipal Unit of Kranidi
44
Gemeinde Nafplio
9
Municipal Unit of Nafplio
4
1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,072
