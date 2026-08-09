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Villen in Hessen, Deutschland

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6 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Sprendlingen, Deutschland
Villa 9 zimmer
Sprendlingen, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,34M
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Villa in Sprendlingen, Deutschland
Villa
Sprendlingen, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,39M
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Villa in Bad Vilbel, Deutschland
Villa
Bad Vilbel, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Schönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und ruhigen Vorort Frankfu…
$2,90M
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TekceTekce
Villa in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Villa
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 175 m²
Etagenzahl 3
Modernes "Smart Home" mit zentraler Lage in der Ortschaft Bad Homburg.Anzahl der Zimmer: 7Sc…
$2,15M
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Villa in Frankfurt am Main, Deutschland
Villa
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Modernes 2-stöckiges Haus (7 Zimmer) in einem der zentralen Bezirke von Frankfurt - Ostend.A…
$2,96M
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Villa 9 zimmer in Bad Vilbel, Deutschland
Villa 9 zimmer
Bad Vilbel, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Schönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und ruhigen Vorort Frankfu…
$2,64M
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