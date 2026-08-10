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Wohnimmobilien in Stavenhagen, Deutschland

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2 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 50 zimmer in Ivenack, Deutschland
Herrenhaus 50 zimmer
Ivenack, Deutschland
Zimmer 50
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 550 m²
Etagenzahl 2
Eines der letzten, erhaltenen SCHEUNENGUTSHÄUSER des Landes:  Gutsverwalterhaus GODDIN mi…
$194,321
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Schloss 135 zimmer in Zettemin, Deutschland
Schloss 135 zimmer
Zettemin, Deutschland
Zimmer 135
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 3 600 m²
Etagenzahl 4
NÄHE MÜRITZ! - Letztes, in D. erhaltenes Gutshaus in halbrunder Bauweise!   ‚Einzigart…
$850,849
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