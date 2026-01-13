Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Düsseldorf
54
Essen
8
Duisburg
15
Gelsenkirchen
6
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Solingen, Deutschland
Wohnung 5 zimmer
Solingen, Deutschland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 1
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$858,670
Wohnung 7 zimmer in Duisburg, Deutschland
Wohnung 7 zimmer
Duisburg, Deutschland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 5
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$407,228
Wohnung 2 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$168,709
Eigenschaftstypen in Nordrhein-Westfalen

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

mit Garage
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
