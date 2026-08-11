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Wohnimmobilien in Erkrath, Deutschland

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Erkrath, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Erkrath, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 3/6
Wohnung zu verkaufen in 40699 Erkrath. Wohnfläche 64 m2. Baujahr: 1975. Das Haus wi…
$236,431
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Wohnung 1 zimmer in Erkrath, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Erkrath, Deutschland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1
Vollständige Beschreibung:Wohnung saniert im Jahr 2023QuartalObergeschoss 1 Etage (EG)Zimmer…
$87,388
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Wohnung 2 zimmer in Erkrath, Deutschland
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Erkrath, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
Es gibt 2 große und wunderschöne Seen in der Nähe! Wohnfläche 64 m2 Baujahr 1975 / 2023 re…
$240,316
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