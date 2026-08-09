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Reihenhaus in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus in einer ruhigen Gegend von Frankfurt am Main zu verkaufen.Das Ha…
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Reihenhaus 5 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus 5 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neues modernes Haus mit hochwertigen Oberflächen in einem relativ jungen und grünen Bereich …
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Reihenhaus 4 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus 4 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus in einer ruhigen Gegend von Frankfurt am Main zu verkaufen. Das…
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Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neues modernes Haus mit hochwertigen Oberflächen in einem relativ jungen und grünen Bereich …
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