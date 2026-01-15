Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Deutschland
  3. Herne
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Herne, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Haus 11 zimmer in Herne, Deutschland
Haus 11 zimmer
Herne, Deutschland
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$452,699
Immobilienangaben in Herne, Deutschland

