Halle (Saale), Deutschland

von €94,00M

115–145 m² 2

Kapitulation vor: 2024

PROJEKT AUF EINEN BLICK 178 Häuser (Doppel- und Reihenhäuser) Wohnfläche: ca. 115 m2 und 145 m2 Gesamtfläche: 68.219 m2 Gesamtwohnfläche: 22.500 m2 (von 20.470 m2 bis 25.810 m2, abhängig vom Haustyp) Kinderspielplatz, Das Highlight unserer Häuser sind die bodentiefen Fenster auf der Gartenseite, so dass die Räume mit Tageslicht durchflutet sind. Die Fassadenfenster und Fenstertüren werden als Kunststoffelemente mit 3-fach-Isolierverglasung hergestellt. Alle Fassadenfenster im Haus erhalten elektrisch betriebene Rollläden. Die Innenfensterbänke sind aus Holz (Eiche). Die Heizungsversorgung und Trinkwassererwärmung wird über eine Luft-WasserWärmepumpe sichergestellt. Die angeschlossene Fußbodenheizung versorgt alle Aufenthaltsräume des Erd- und Obergeschosses. Auf dem schwimmenden Estrich wird ein Vinyl-Belag in Holzoptik (Eiche) im wilden Verband verlegt. Die Innentreppe ist eine massive Stahlbetontreppe, belegt mit Holztrittstufen (Eiche). Die sanitären Objekte werden in weiß ausgeführt. Wir verwenden deutsche Markenprodukte. Zusätzlich erhält das Bad im Obergeschoß einen Infrarot Heizkörper. Die Häuser sind nicht unterkellert. Bei den Modern Living Reihenhäusern mit 115 qm Wohnfläche ist der Dachraum nicht ausgebaut. Die Modern Family Reihenhäuser mit 145 qm Wohnfläche verfügen über ein ausgebautes Dachstudio.