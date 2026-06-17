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Häuser mit Garage in Essen, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Essen, Deutschland
Haus
Essen, Deutschland
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus in Essen zu verkaufen Ein gepflegtes, renditestarkes Mehrfamilienhaus in be…
$765,531
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Immobilienangaben in Essen, Deutschland

mit Garten
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