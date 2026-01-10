Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Georgien
  3. Wohnimmobilien
  4. Villa
  5. Garage

Villen mit Garage in Georgien

Tiflis
18
Batumi
9
Autonome Republik Adscharien
94
Tschakwi
5
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Tiflis, Georgien
Villa 7 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Jetzt in Tbilisi Stand-alone Villen in der Stadt für Izbrahnyx! Sie kaufen nicht nur das per…
$560,000
Eine Anfrage stellen
