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Villen in Tschakwi, Georgien

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6 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 11 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Separate, zweistöckige Villa in Chakvi zum Verkauf unter dem Schlüssel 🔑 In der Nähe von Dre…
$850,000
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Fläche 370 m²
Premium Reihenhaus zum Verkauf in Chakvi 🌊🏔️📍 Lage: Chakvi (eine ruhige Gegend mit ausgezeic…
$970,000
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Villa 5 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 5 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 309 m²
Etagenzahl 2
CHAKVI VILLAS Construction location: Chakvi.  Between Makhinjauri and Kobuleti. 18 km from B…
$324,885
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Villa 3 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 3 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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Villa 4 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 4 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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