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Wohnung mit Garten kaufen in Munizipalität Osurgeti, Georgien

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Ureki
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Munizipalität Osurgeti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Munizipalität Osurgeti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 3/12
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Sch…
$175,000
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Munizipalität Osurgeti, Georgien
Studio 1 zimmer
Munizipalität Osurgeti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 5/12
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Sch…
$98,300
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Munizipalität Osurgeti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Munizipalität Osurgeti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/12
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Sch…
$141,192
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Eigenschaftstypen in Munizipalität Osurgeti

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Munizipalität Osurgeti, Georgien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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