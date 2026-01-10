Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Ureki, Georgien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Ureki, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Ureki, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/5
3-Zimmer-Wohnung 70 m2 zu verkaufen in Ureki, auf Takaishvili str, hoch I Stock, alt renovie…
$38,000
Studio 1 zimmer in Ureki, Georgien
Studio 1 zimmer
Ureki, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Hotel-Typ Wohnanlage in Ureki. Diese Region Georgiens ist bek…
$30,470
