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Wohnungen mit Terrasse in Munizipalität Osurgeti, Georgien

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Ureki
3
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Shekvetili, Georgien
Studio 1 zimmer
Shekvetili, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/7
Magnetischer Sandstrand. Investitionsobjekt der Klassenprämien zur MieteShekvetili Lage, Gur…
$109,505
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Eigenschaftstypen in Munizipalität Osurgeti

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Munizipalität Osurgeti, Georgien

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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