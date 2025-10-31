Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Osurgeti
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Munizipalität Osurgeti, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen in Shekvetili, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Shekvetili, Georgien
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/9
Das Shekvetili Forest~Beach-Projekt ist eine neue Anlage in der Schwarzmeerregion, die für e…
$107,000
