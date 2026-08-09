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Wohnungen in Munizipalität Osurgeti, Georgien

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Ureki
3
13 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Munizipalität Osurgeti, Georgien
Studio 1 zimmer
Munizipalität Osurgeti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 5/12
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Sch…
$98,300
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Munizipalität Osurgeti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Munizipalität Osurgeti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/12
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Sch…
$141,192
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Wohnung 3 zimmer in Munizipalität Osurgeti, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Munizipalität Osurgeti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 2/12
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Sch…
$332,000
MwSt.
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Munizipalität Osurgeti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Munizipalität Osurgeti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 3/12
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Sch…
$175,000
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Shekvetili, Georgien
Studio 1 zimmer
Shekvetili, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/7
Magnetischer Sandstrand. Investitionsobjekt der Klassenprämien zur MieteShekvetili Lage, Gur…
$109,505
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Wohnung 3 zimmer in Ureki, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Ureki, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/5
3-Zimmer-Wohnung 70 m2 zu verkaufen in Ureki, auf Takaishvili str, hoch I Stock, alt renovie…
$38,000
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Wohnung 1 zimmer in Shekvetili, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Shekvetili, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/5
View apartments in a 5* complex with a 10-year installment plan! Magnetic sands We bring …
$76,250
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Studio 1 zimmer in Ureki, Georgien
Studio 1 zimmer
Ureki, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Hotel-Typ Wohnanlage in Ureki. Diese Region Georgiens ist bek…
$34,210
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Wohnung in Shekvetili, Georgien
Wohnung
Shekvetili, Georgien
Shekvetili Forest ist ein großer Premium-Wohnungskomplex auf der ersten Linie des Schwarzen …
$70,000
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Immobilienagentur
Hayat
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Studio 1 zimmer in Ureki, Georgien
Studio 1 zimmer
Ureki, Georgien
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/2
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Osurgeti-Dorf, Georgien
Wohnung 4 zimmer
Osurgeti-Dorf, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2
Ein 65 m2 großes Apartment mit 2 Schlafzimmern ist in Ureki zu verkaufen. Die Wohnung verfüg…
$26,400
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Wohnung in Shekvetili, Georgien
Wohnung
Shekvetili, Georgien
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
Аталанта
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Shekvetili, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Shekvetili, Georgien
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
$107,000
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Eigenschaftstypen in Munizipalität Osurgeti

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Munizipalität Osurgeti, Georgien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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