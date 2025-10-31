Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Osurgeti
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Munizipalität Osurgeti, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen in Shekvetili, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Shekvetili, Georgien
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/9
Das Shekvetili Forest~Beach-Projekt ist eine neue Anlage in der Schwarzmeerregion, die für e…
$107,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Munizipalität Osurgeti, Georgien

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen