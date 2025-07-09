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Wohnung in einem Neubau AVLABARI RESIDENCE

Tiflis, Georgien
von
$144,720
MwSt.
von
$2,700/m²
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ID: 35084
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    vakhtang VI kucha
  • Metro
    Avlabari (~ 400 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Über den Komplex

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RESIDENCE AVLABARI Alte Tiflis | Avlabari

Status: Unterbau

Abschluss: Dezember 2025

Anzahl der Böden: 4

Ferienwohnungen: 14

Fläche: 42 m2 – 235 m2

Preis: ab $2.800 pro m2

RESIDENCE AVLABARI befindet sich im Herzen von Old Tiflis, in Avlabari, in der Nähe der Heiligen Dreifaltigkeit Kathedrale von Tiflis. Das Projekt verbindet harmonisch moderne Wohnstandards mit dem architektonischen Charakter und historischem Charme des alten Tiflis und schafft eine unverwechselbare und raffinierte Wohnumgebung.

Hauptprojekt Features Prime Location Avlabari ist bekannt für sein reiches historisches Erbe und starke touristische Attraktivität. Seine zentrale Position macht es sowohl für Wohn- als auch Langzeitinvestitionen attraktiv. Entwicklung der Boutique Das Projekt besteht aus nur 14 Appartements auf 4 Etagen, die Privatsphäre, eine ruhige Atmosphäre und eine begrenzte Wohngemeinschaft gewährleisten.

Ferienwohnung Variety Die Einheiten reichen von 42 m2 bis 235 m2, bieten Optionen für unterschiedliche Lebens- und Investitionsbedürfnisse. Panorama Stadt Ansichten Ausgewählte Apartments verfügen über einen beeindruckenden Panoramablick über Tbilisi und verbessern den Alltag mit außergewöhnlicher Landschaft.

Tourismus & Kurzfristiges Mietpotenzial Aufgrund seiner strategischen Lage in einem der meistbesuchten Stadtteile der Stadt ist das Projekt gut für kurzfristige Mietmöglichkeiten geeignet.

Bauqualität und Sicherheit Hochwertige Baumaterialien und professionelle Baustandards gewährleisten Haltbarkeit, Sicherheit und langfristigen Wert.

RESIDENCE AVLABARI stellt eine ausgewogene Kombination aus Lage, architektonischer Identität und modernem Komfort in einem der historisch bedeutsamsten Viertel von Tiflis dar.

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Tiflis, Georgien
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