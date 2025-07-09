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Wohnung in einem Neubau Ocean Vake Plaza

Tiflis, Georgien
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$400,000
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ID: 35055
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Zakaria Paliashvili Street, 102

Objekteigenschaften

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

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Ocean Vake Plaza

Ocean Vake Plaza ist ein wunderschön gestaltetes, zeitgemäßes, hochwertiges Wohnhaus im renommierten Stadtteil Vake, zwischen Paliashvili und Mukhadze Straßen. Umgeben von risikoarmen Gebäuden bietet das Projekt eine friedliche, offene und ruhige Wohnumgebung.

Eines seiner wichtigsten Vorteile ist seine beste Lage – nur zwei Gehminuten vom Vake Park entfernt, einer der größten und beliebtesten grünen Erholungsgebiete in Tbilisi. ⸻ Premium Living Concept Im Einklang mit der Markenphilosophie von Ocean Capital wird jedes Projekt nur mit hochwertigen Materialien und erstklassigen Einrichtungen gebaut. Ziel ist es, ein perfektes Gleichgewicht von Luxus, Komfort und Funktionalität zu schaffen und gleichzeitig die allgemeine Ästhetik und Nachhaltigkeit der Stadt zu verbessern.

Besonderes Augenmerk gilt: • Energieeffizienz • Wärmedämmung • umweltverträglicher Bau All dies trägt dazu bei, den gesamten CO2-Fußabdruck des Gebäudes zu reduzieren.

Personalisierung und Turnkey Services

Ocean Premium Standard bietet bereits ein hohes Maß an Flexibilität, einschließlich der Möglichkeit, Innenlayouts individuell zu planen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen voll maßgeschneiderte Dienstleistungen wie: • Architektur-Innenarchitektur • hochwertige 3D-Rendering • Renovierungsdienstleistungen • Möbelauswahl, Einkauf und Installation Ocean kümmert sich um jedes Detail - so dass der Besitzer einfach einziehen und sich wie zu Hause fühlen.

Management und Dienstleistungen

Das Gebäude wird nach höchsten Standards verwaltet, um Komfort, Sicherheit und Komfort für Bewohner zu gewährleisten. Wartung beinhaltet: • Reinigung von Innen- und Außenräumen • vollständige Wartung aller Geräte und Dienste • Backup-Systeme • 24/7 Sicherheit mit Audio-Video-Überwachung • Aufzug Wartung • Garten Zusätzliche Dienstleistungen: • Concierge • 24/7 Sicherheit • Reinigungsservice • medizinische Hilfe • Lebensmittelbestellung • Restaurantreservierungen • Limousine Service • technische Hilfe (Plumbing, Elektro usw.)

Auch die Bewohner verfügen über transparente, vierteljährliche Ausgabenberichte.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Das Gebäude umfasst fortschrittliche Materialien und Technologien, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern. Zu den Hauptmerkmalen gehören: • intelligente Heimsysteme zur Verringerung der Strom- und Wärmenutzung • Hochleistungs-Thermische Isolationsmaterialien • energieeffiziente LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude • Bewegungssensor-Beleuchtung in gemeinsamen Bereichen • Solarkollektoren für gemeinsame Räume • Doppelverglaste Türen und Fenster mit emissionsarmem Glas

Entwicklungsstandards

Das internationale Team von Ocean Capital bringt umfangreiche Erfahrungen mit sich und engagiert sich für die Erhöhung der Entwicklungsstandards in Georgien. Alle Projekte werden gebaut: • ohne Kompromiss • nach den höchsten europäischen Standards • mit außergewöhnlicher Aufmerksamkeit auf Qualität und Detail Dieses Niveau der Ausführung setzt das Unternehmen auf dem lokalen Markt auseinander.

Engagement und Vision

Ocean Capital verpflichtet sich, Projekte zu liefern: • pünktlich • genau wie versprochen • mit maximaler Kundenzufriedenheit Die langfristige Vision des Unternehmens ist, der vertrauenswürdigste Premium-Immobilienentwickler in Georgien zu werden. Mit einer starken finanziellen Unterstützung und einer schuldenfreien Struktur sorgt Ocean Capital für Stabilität, Zuverlässigkeit und gleichbleibende Qualität in jedem Projekt.

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Tiflis, Georgien
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