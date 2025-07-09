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Wohnung in einem Neubau Archi Grand Avenue

Tiflis, Georgien
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ID: 35040
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Universiteti Street, 15 a Tbilisi Arena
  • Metro
    State University (~ 1000 m)
  • Metro
    Vazha-Pshavela (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029

Über den Komplex

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Experience Premium Living at Grand Avenue
Entdecken Sie Grand Avenue by Archi, eine moderne Wohnanlage an der Dadiani Street, nur wenige Schritte vom U-Bahnhof Nadzaladzevi und in der Nähe des Dinamo-Stadions. Genießen Sie die perfekte Mischung aus Komfort und Komfort der Stadt.

Nachdenkliches Design und Qualitätsmaterialien
Erbaut mit umweltfreundlichen, energieeffizienten Materialien, einschließlich deutscher YTONG-Blöcke, die Ihr Zuhause warm halten und die Versorgungskosten senken. Elegante Aluminiumplatten, verputzte Wände und hochwertige Balkonfliesen schaffen einen raffinierten und dauerhaften Look.

All-in-One Lifestyle
Entspannen Sie sich und genießen Sie eine große Auswahl an Annehmlichkeiten: Außenpool, Loungebereich, Kino, Konferenzräume, Indoor-Kinder-Zone, Multi-Level-Parkplatz und ein voll ausgestattetes Fitnesscenter – alles, was Sie nur wenige Schritte von Ihrer Tür benötigen.

Komfort für Investitionen
Mit vielfältigen Wohnungslayouts, anspruchsvollem Design und Premium-Bau bietet die Grand Avenue ein harmonisches Zuhause und eine intelligente Investitionsentscheidung.

Abschluss
Das Projekt soll bis Juli 2029 fertiggestellt werden.

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Tiflis, Georgien
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