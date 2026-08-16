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Häuser in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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Tschakwi
15
Kobuleti
12
46 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Chala, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Chala, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein kompaktes und sehr rational gestaltetes neues Wohngebäude in der Endph…
$185,000
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Haus 6 zimmer in Jikhanjuri, Georgien
Haus 6 zimmer
Jikhanjuri, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf im Dorf Chanieti (1 Autostunde von Batumi).Die Fläche des Grundstücks beträ…
$225,000
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Haus 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Haus 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
A fully furnished and fully equipped cottage in Kobuleti is for sale. Two bedrooms. A summ…
$177,500
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ferienhaus 4 zimmer in Buknari, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Buknari, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
$188,000
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FA real estate
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Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 280 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf mit Panoramablick auf Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Lage: Chakvi, Sakhino Dorf (n…
$243,000
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FA real estate
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Fläche 370 m²
Premium Reihenhaus zum Verkauf in Chakvi 🌊🏔️📍 Lage: Chakvi (eine ruhige Gegend mit ausgezeic…
$970,000
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Immobilienagentur
FA real estate
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 278 m²
Etagenzahl 2
In einer beliebten Lage in der Ortschaft Kobuleti, 100 Meter vom Meer und der Stadtpromenade…
$200,000
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Villa 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Villa zum Verkauf im Feriendorf Kobuleti Village, nur 100 Meter vom Meer und dem geräumigen …
$180,000
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Ferienhaus 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkauf Haus 150 qm und ein separates Haus 100 qm im Hof.Gesamtfläche von Gebäuden mit Grund…
$183,000
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Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 210 m²
Entfernung zum Meer200 mZu verkaufen ist ein freistehendes privates Haus, renoviert und möbl…
$230,000
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Haus in Chaisubani, Georgien
Haus
Chaisubani, Georgien
Fläche 88 m²
Privathaus zum Verkauf in der gemütlichen Ortschaft Chaisubani, Chakvi 🏡🏔️📍 Lage: Chakvi, Ch…
$198,000
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FA real estate
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Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 220 m²
Geräumige Villa zum Verkauf im malerischen Dorf Chakvi 🏡🌊📍 Lage: Chakvi (in der Nähe des Mee…
$120,000
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FA real estate
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Villa 11 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 11 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Separate, zweistöckige Villa in Chakvi zum Verkauf unter dem Schlüssel 🔑 In der Nähe von Dre…
$850,000
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FA real estate
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Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Sedasia styley vila in Zakrыtom complexe pervo Linien Meer in Chaqui 🌊🏡📍 Lage: Chakki (alle …
$345,000
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FA real estate
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Ferienhaus 7 zimmer in Zichisdsiri, Georgien
Ferienhaus 7 zimmer
Zichisdsiri, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Ein unvollendetes dreistöckiges Haus steht zum Verkauf. Die Fläche beträgt 663 m2. Der Statu…
$300,000
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Haus 11 zimmer in Kobuleti, Georgien
Haus 11 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
In the region of Georgia, in Adjara, Kobuleti, in the best location of the city, 200 meters …
$200,000
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Haus 4 zimmer in Zichisdsiri, Georgien
Haus 4 zimmer
Zichisdsiri, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf ein neu gebautes Haus auf einem Grundstück von 500 m2 landwirtschaftlicher Nutzu…
$175,000
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Haus 4 zimmer in Tschakwi, Georgien
Haus 4 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Das einzige abgeschlossene Stadthausprojekt an der ersten Küste in Chakvi. Der Komplex befin…
$200,000
MwSt.
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Zvezda
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Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 360 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf mit einem riesigen Gartengrundstück in Kobuleti 🏡🌳📍 Lage: Kobule…
$90,000
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Immobilienagentur
FA real estate
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Preis auf Anfrage
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Аталанта
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Haus 6 zimmer in Otschchamuri, Georgien
Haus 6 zimmer
Otschchamuri, Georgien
Zimmer 6
Fläche 170 m²
Geräumiges Haus mit großem Potenzial zum Verkauf in Kobuletsky Bezirk 🏡🌳📍 Lage: Dorf Ochhamu…
$55,000
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FA real estate
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Haus 3 zimmer in Zichisdsiri, Georgien
Haus 3 zimmer
Zichisdsiri, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
Genaue Adresse: Neu gebautes Haus in Tsikhisdziri.Auf Verkauf ein neu gebautes Haus in Tsikh…
$175,000
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Haus in Zichisdsiri, Georgien
Haus
Zichisdsiri, Georgien
Fläche 80 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf in der malerischen Gegend von Tsikhisdziri 🏡🏔️📍 Lage: Tsikhisdz…
$125,000
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FA real estate
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Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 315 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf in einer gemütlichen Gegend von Kobuleti 🏡🌊📍 Lage: Kobuleti, Tam…
$350,000
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FA real estate
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Ferienhaus in Zichisdsiri, Georgien
Ferienhaus
Zichisdsiri, Georgien
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
$188,000
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FA real estate
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Villa 6 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 6 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
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Haus 8 zimmer in Kobuleti, Georgien
Haus 8 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
In bester Lage in Kobuleti, im Bereich des New Boulevard, ist ein privates Haus mit einem 40…
$175,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Chaisubani, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Chaisubani, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Etagenzahl 1
A compact, very rationally designed new residential building with partial renovation is for …
$215,000
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Haus in Zichisdsiri, Georgien
Haus
Zichisdsiri, Georgien
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Privathaus zum Verkauf in Sachino Dorf, Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Lage: Chakvi, Sachino-Dor…
$229,000
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FA real estate
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Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
In der Ortschaft Kobuleti, in seinem zentralen Teil, nicht weit vom Meer und der Stadtpromen…
$200,000
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