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Ferienhäuser in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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7 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Chala, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Chala, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein kompaktes und sehr rational gestaltetes neues Wohngebäude in der Endph…
$185,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Buknari, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Buknari, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
$188,000
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Immobilienagentur
FA real estate
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English, Русский
Ferienhaus 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkauf Haus 150 qm und ein separates Haus 100 qm im Hof.Gesamtfläche von Gebäuden mit Grund…
$183,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ferienhaus 7 zimmer in Zichisdsiri, Georgien
Ferienhaus 7 zimmer
Zichisdsiri, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Ein unvollendetes dreistöckiges Haus steht zum Verkauf. Die Fläche beträgt 663 m2. Der Statu…
$300,000
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Ferienhaus in Zichisdsiri, Georgien
Ferienhaus
Zichisdsiri, Georgien
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
$188,000
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FA real estate
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Ferienhaus 4 zimmer in Chaisubani, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Chaisubani, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Etagenzahl 1
A compact, very rationally designed new residential building with partial renovation is for …
$215,000
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TekceTekce
Ferienhaus 6 zimmer in Tschakwi, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Etagenzahl 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Immobilienangaben in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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