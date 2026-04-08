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Restaurants in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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3 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 70 m² in Batumi, Georgien
Restaurant, Café 70 m²
Batumi, Georgien
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Vegetarian establishment for sale in the heart of old Batumi. The cafe has been open for 2 y…
$17,000
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Restaurant, Café 324 m² in Batumi, Georgien
Restaurant, Café 324 m²
Batumi, Georgien
Fläche 324 m²
Etagenzahl 1
Three existing cafes in the city of Akhalkalaki are for sale. Ready-made business in a busy …
$450,000
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Restaurant, Café 720 m² in Batumi, Georgien
Restaurant, Café 720 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Fläche 720 m²
Etagenzahl 25
Allgemeine Geschäftsräume sind zum Verkauf in der renommiertesten Gegend von Batumi Resort, …
$1,44M
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