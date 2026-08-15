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Hotels in Batumi, Georgien

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109 immobilienobjekte total found
Hotel 49 m² in Batumi, Georgien
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Hotel 49 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$266,222
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HOTEL ZU VERKAUFEN IN 1 MEERESLINIE in Batumi, Georgien
HOTEL ZU VERKAUFEN IN 1 MEERESLINIE
Batumi, Georgien
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 550 m²
Etagenzahl 4
Investition Profitables Geschäft am Meer – Investieren Sie in die Zukunft! Wir bieten …
$550,000
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Hotel 54 m² in Batumi, Georgien
Hotel 54 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Objektbeschreibung: Diese helle 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer hohen Etage eines mo…
$116,162
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Hotel 32 m² in Batumi, Georgien
Hotel 32 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne und sehr gepflegte Studio-Apartment befindet sich in eine…
$72,475
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Hotel 44 m² in Batumi, Georgien
Hotel 44 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Objektbeschreibung: Diese stilvolle und gepflegte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer mo…
$98,598
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Hotel 75 m² in Batumi, Georgien
Hotel 75 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Diese wunderschön renovierte Maisonettewohnung mit zwei Schlafzimmern be…
$182,665
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TekceTekce
Hotel 51 m² in Batumi, Georgien
Hotel 51 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Objektbeschreibung: Diese hochwertig ausgestattete 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer h…
$134,656
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Hotel 36 m² in Batumi, Georgien
Hotel 36 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Studio-Apartment befindet sich in einer hohen Etage der B…
$91,056
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Hotel 67 m² in Batumi, Georgien
Hotel 67 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Diese wunderschön präsentierte 3-Zimmer-Wohnung mit zwei separaten Schla…
$164,866
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Hotel 42 m² in Batumi, Georgien
Hotel 42 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Diese attraktive 2-Zimmer-Wohnung befindet sich auf einer hohen Etage ei…
$94,390
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Hotel 37 m² in Batumi, Georgien
Hotel 37 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$191,172
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Hotel 66 m² in Batumi, Georgien
Hotel 66 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$345,343
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Hotel 41 m² in Batumi, Georgien
Hotel 41 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
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$209,935
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Hotel 66 m² in Batumi, Georgien
Hotel 66 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$340,264
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Hotel 64 m² in Batumi, Georgien
Hotel 64 m²
Batumi, Georgien
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$342,999
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Hotel 28 m² in Batumi, Georgien
Hotel 28 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Objektbeschreibung: Dieses brandneue Studio-Apartment befindet sich im 25. Stock des Alpha H…
$54,136
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Hotel 64 m² in Batumi, Georgien
Hotel 64 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
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$303,231
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Hotel 33 m² in Batumi, Georgien
Hotel 33 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
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$157,578
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Hotel 720 m² in Batumi, Georgien
Hotel 720 m²
Batumi, Georgien
Fläche 720 m²
Etagenzahl 3
Exklusives Investitionsangebot im Herzen von Old Batumi!Zu verkaufen ist ein funktionierende…
$1,60M
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Hotel 64 m² in Batumi, Georgien
Hotel 64 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
$305,717
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Investment in Georgia’s first 5★ Rotana in Batumi, Georgien
Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batumi, Georgien
Fläche 30 m²
Etagenzahl 28
Investment opportunity in Georgia’s first 5-star Rotana hotel, located on the first beachfro…
$155,000
MwSt.
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Hotel 66 m² in Batumi, Georgien
Hotel 66 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
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$350,421
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Hotel 64 m² in Batumi, Georgien
Hotel 64 m²
Batumi, Georgien
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Fläche 64 m²
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Hotel 61 m² in Batumi, Georgien
Hotel 61 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Objektbeschreibung: Diese helle und sehr gepflegte 2-Schlafzimmer-Wohnung befindet sich in e…
$128,204
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Hotel 66 m² in Batumi, Georgien
Hotel 66 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
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Fläche 66 m²
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Hotel 29 m² in Batumi, Georgien
Hotel 29 m²
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Fläche 29 m²
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$154,547
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Hotel 37 m² in Batumi, Georgien
Hotel 37 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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$190,980
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Hotel 70 m² in Batumi, Georgien
Hotel 70 m²
Batumi, Georgien
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Fläche 70 m²
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$328,171
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Hotel 49 m² in Batumi, Georgien
Hotel 49 m²
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
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Hotel 70 m² in Batumi, Georgien
Hotel 70 m²
Batumi, Georgien
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Fläche 70 m²
Diese 5-Sterne-Hotel-Entwicklung in Batumi präsentiert in einem der am schnellsten wachsende…
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