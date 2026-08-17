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Wohnimmobilien in Zentrum-Loiretal, Frankreich

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Tours
326
La Riche
314
Chartres
25
354 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ecumenical and Artistic Center, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ecumenical and Artistic Center, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$463,022
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 3
Das Schloss des XIX Jahrhunderts in ausgezeichnetem Zustand 15 km von Tours, Loire-Tal.Das S…
$1,62M
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Schloss 50 zimmer in Tours, Frankreich
Schloss 50 zimmer
Tours, Frankreich
Zimmer 50
Die Perle von Frankreich: Eine Burg nicht vermisst werdenEin Schloss mit Geschichte und Pote…
$3,68M
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Schloss 9 Schlafzimmer in Chemin de Crux, Frankreich
Schloss 9 Schlafzimmer
Chemin de Crux, Frankreich
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Außergewöhnliche historische Burg - Central France (Berry)Das einzigartige historische Schlo…
$4,55M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
| Ferienwohnungen
$253,297
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 21 m²
| Ferienwohnungen
$187,393
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LDV InvestLDV Invest
Schloss 8 Schlafzimmer in Tours, Frankreich
Schloss 8 Schlafzimmer
Tours, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Das einzigartige Schloss des XVI. Jahrhunderts, komplett restauriert, nur 34 km von der Stad…
$2,35M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Der Wohnbereich ist entworfen, um eine einzigartige Umgebung zu bieten, es umfasst breite Wa…
$227,735
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ecumenical and Artistic Center, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ecumenical and Artistic Center, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$342,764
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 85 m²
Der Wohnbereich ist entworfen, um eine einzigartige Umgebung zu bieten, es umfasst breite Wa…
$362,516
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 3
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$235,868
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Schloss 9 Schlafzimmer in Blois, Frankreich
Schloss 9 Schlafzimmer
Blois, Frankreich
Schlafräume 9
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
Schloss des XIX. Jahrhunderts im Herzen des Loire-Tals, 15 km zu Blois.Das Schloss mit einer…
$1,82M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$206,495
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ecumenical and Artistic Center, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ecumenical and Artistic Center, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$312,554
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Dieser prächtige 3-Sterne-Hotelkomplex befindet sich in einem 5,5 Hektar großen bewaldeten P…
$1,24M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
Im Tour Centre bieten wir Ihnen eine strategische Adresse für Ihre Immobilieninvestition. Mo…
$94,640
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 4
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$312,554
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$404,345
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$348,573
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ecumenical and Artistic Center, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ecumenical and Artistic Center, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$312,554
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
In Tours werden Wohnungen im Gebiet von St. Radegond verkauft, sehr beliebt bei Familien. Qu…
$346,250
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$209,562
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$323,011
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4
Im Tour Centre bieten wir Ihnen eine strategische Adresse für Ihre Immobilieninvestition. Mo…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$168,431
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$360,192
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
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82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 5
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$342,764
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Schloss 17 zimmer in Tours, Frankreich
Schloss 17 zimmer
Tours, Frankreich
Zimmer 17
Fläche 1 200 m²
Schloss von South TurenSchloss 17 Zimmer 11 Schlafzimmer 1200 m2Das Hotel liegt am Ufer des …
$1,80M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$386,916
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
| Ferienwohnungen
$180,143
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