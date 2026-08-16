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Wohnimmobilien in Nizza, Frankreich

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Beausoleil
50
Menton
34
Roquebrune Cap Martin
15
577 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 3
📍 Nizza – Avenue des Arènes de CimiezKosten:265.000 €Licht zum Verkauf.3-Zimmer-Wohnung in d…
$314,608
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Penthouse in Avenue Camille Blanc, Frankreich
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Außergewöhnliches Penthouse mit Dachterrasse und Panoramablick auf das MeerWir bieten ein se…
$9,90M
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Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Preis auf Anfrage
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Condo 1 zimmer in Nizza, Frankreich
Condo 1 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 8
An elegant neighborhood, located in the heart of the city. in the Morskogo port area, home t…
$541,417
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Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Beausoleil, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Beausoleil, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
| Ferienwohnungen
$570,731
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TekceTekce
Wohnung in Nizza, Frankreich
Wohnung
Nizza, Frankreich
💶 119.000 €📍 Frankreich, Nizza (06000), Stadtzentrum, Vernier Bezirk, Rue Trachel🏡 15 m2 Stu…
$138,352
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Wohnung in Nizza, Frankreich
Wohnung
Nizza, Frankreich
📍 Schön.Promenade des Anglais Frankreich 🇫🇷 Berühmte und begehrte Gegend von Baumettes, gele…
$641,591
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Schloss 10 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
CHâteau des TemplarsEine legendäre Festung zwischen Geschichte, Geheimnis und Ultra-LuxusCôt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 77 m²
Stockwerk 3
135 Apartments von Studios bis zu 4-Zimmer-Wohnungen. Private offene Räume für alle mit gute…
$461,860
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4
135 Apartments von Studios bis zu 4-Zimmer-Wohnungen. Private offene Räume für alle mit gute…
$448,498
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Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Die herausragende Villa an der First Coast Line der Azure Coast ist der neue Standard von Ul…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Avenue Camille Blanc, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Avenue Camille Blanc, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Luxus-Wohnung in Mareterra Monaco - ein außergewöhnliches Angebot am MeerTauchen Sie ein in …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$347,411
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Wohnung in Chemin du Chien Bleu, Frankreich
Wohnung
Chemin du Chien Bleu, Frankreich
$533,452
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Immobilienagentur
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Villa 10 zimmer in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa 10 zimmer
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Luxusvilla zum Verkauf - Einzigartiges Anwesen einen Steinwurf vom Vier Jahreszeiten Grand H…
Preis auf Anfrage
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Haus 6 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 6 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Haus in Nizza - Park Louise.✅Seltenes Angebot in der Gegend.🏆Verpassen Sie…
$3,18M
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Villa 12 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 12 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Panoramablick auf die Villefranche-sur-Mer Bay an der französischen Riviera –…
$11,54M
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Wohnung 2 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
moderne Gegend von Nizza, günstige Lage. Die Residenz wurde mit der Goldenen Pyramide, der h…
$734,721
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Villa 12 zimmer in Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Villa 12 zimmer
Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Zimmer 12
Fläche 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa 6 zimmer in Moyenne Corniche, Frankreich
Villa 6 zimmer
Moyenne Corniche, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Saint Andre de la Roche, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Saint Andre de la Roche, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$575,146
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
Luxuslebensraum in einem innovativen und umweltverträglichen Umfeld. Diese luftige und futur…
$418,288
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cap dAil, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cap dAil, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$366,531
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$479,288
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beausoleil, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beausoleil, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$392,145
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$405,507
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 10
| Ferienwohnungen
$379,945
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Beausoleil, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Beausoleil, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
| Ferienwohnungen
$441,178
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