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Wohnimmobilien in Cannes, Frankreich

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48 immobilienobjekte total found
Haus in Cannes, Frankreich
Haus
Cannes, Frankreich
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 5
Cannes - Palm BeachExklusives Investitionsobjekt der Premiumklasse. Privates Gebäude mit Pan…
Preis auf Anfrage
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Penthouse in Cannes, Frankreich
Penthouse
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 750 m²
Die Kunst des Lebens zwischen Himmel und Meer – Ein außergewöhnliches Penthouse in CannesEs …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/6
Residence im Viertel Montfleury, 2 Gehminuten von der Antibes Street und 5-7 Gehminuten von …
$680,000
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Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Außergewöhnliche Apartments mit Panoramablick auf das MeerIn einer prestigeträchtigen, bewac…
$1,98M
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Wohnung 4 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Seltenes Angebot in Cannes - die perfekte 4-Zimmer-Wohnung ✨Wir bieten eine luxuriöse 4-Zimm…
$1,15M
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Wohnung 2 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Cannes - La Croisette | Exklusive Wohnung mit Panoramablick auf das MeerIm Herzen der legend…
$1,99M
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Studio 2 zimmer in Cannes, Frankreich
Studio 2 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/6
Studio mit Terrasse und Meerblick auf der CroisetteCannes · Boulevard de la Croisette · Palm…
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Immobilienagentur
Hotel Invest
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Wohnung in Cannes, Frankreich
Wohnung
Cannes, Frankreich
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Wohnung in einer sehr gepflegten Residenz mit Panoramablick auf das Meer, die Lerins-Inseln …
$1,62M
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Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 5/5
3-Zimmer-Wohnung nach Renovierung. Residence mit Pool, Tennis und Concierge. Wohnung auf der…
$1,14M
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Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Fläche 104 m²
For sale apartment - Cannes   3 rooms - 2 bedrooms - 100 m² - View: courtyard   apartment: 1…
$686,647
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
This magnificent Belle Époque villa with garden and pool is located in the center of Cannes,…
$3,55M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Penthouse 4 zimmer in Cannes, Frankreich
Penthouse 4 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 6/6
Eine sehr schöne Wohnung an der Croisette, wunderschöner Meerblick, Ost-West-Überquerung und…
$3,24M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Impasse Beaulieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Impasse Beaulieu, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Neue Residenz in Cannes.Entdecken Sie einen neuen Komplex am Fuße des renommierten Hügels Cr…
$650,670
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Villa an der Croisette in Cannes mit Panoramablick auf das Meer, schöne Wohnung / Villa in d…
$8,30M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 5/7
A spacious 3-room apartment in a modern style with a view of the port. The apartment is comp…
$3,79M
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Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
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Wohnung 4 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Stockwerk 7
Herrliche und geräumige 4-Zimmer-Wohnung, große Terrasse mit Panoramablick auf das Meer und …
$2,97M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Residence mit Schwimmbad im Zentrum von Cannes.Residence befindet sich im Zentrum von Petit …
$424,098
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/5
Diese gemütliche Wohnung von 42 m2 befindet sich in malerischen Cannes, Frankreich, und ist …
$370,650
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Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 3/10
Residenz im kalifornischen umzäunten Luxusbereich mit Park, Pool und Golfclub. Zum Meer, dem…
Preis auf Anfrage
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Etagenzahl 3
Charmante Villa im provenzalischen Stil mit exquisitem Dekor und luxuriösen Oberflächen, in …
$1,90M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Wir präsentieren Ihnen eine gemütliche 3-Zimmer-Wohnung in einer ruhigen und bewachten Resid…
$302,097
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Wohnung 5 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 5 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 157 m²
Sale Apartment Cannes Bourgeois Sea View Exceptional 4 bedroom Belle Epoque apartment for sa…
$1,84M
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Wohnung in Cannes, Frankreich
Wohnung
Cannes, Frankreich
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
Diese herrliche Drei-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer malerischen Gegend an der Grenze …
$383,431
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 490 m²
Dieses atemberaubende Haus im zeitgenössischen Stil befindet sich in idealer Lage auf einem …
$13,25M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 2
Suchen Sie ein komfortables Zuhause in Cannes? Dann beachten Sie diese 2-Zimmer-Wohnung in d…
$336,954
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Charmantes Haus auf einem Grundstück von 1800 m² in einer ruhigen Gegend des beliebten Stadt…
$2,44M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Herrenhaus 7 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Herrenhaus 7 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 000 m²
Eine exklusive, stattliche Residenz im Belle- & Eacute-Poque-Stil, die Privatsphäre, erstkla…
$25,44M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Wohnung 4 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2/5
Elegante 4-Zimmer-Wohnung, wunderschöner Meerblick, in einer der begehrtesten Gegenden von C…
$2,12M
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