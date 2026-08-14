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Wohnimmobilien in Nordfrankreich, Frankreich

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Lille
626
Roubaix
400
Tourcoing
134
Montreuil sur Mer
90
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717 immobilienobjekte total found
Schloss 20 zimmer in Allee du Franc Marche, Frankreich
Schloss 20 zimmer
Allee du Franc Marche, Frankreich
Zimmer 20
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 700 m²
Einzigartiges historisches Anwesen "Little Versailles", Somme Department, FrankreichEin echt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
| Ferienwohnungen
$172,834
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$104,216
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$98,489
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Die berühmte Perle der Architektur und des Dekors, die seit Generationen Innenräume dekorier…
$324,580
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rue de Creil, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rue de Creil, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Nutzen Sie unsere einzigartigen Angebote: Stadthaus, Villa oder Wohnung, die zu Ihnen passt.…
$249,811
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$182,516
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$312,748
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$96,199
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
| Ferienwohnungen
$206,239
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$97,345
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$287,441
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$264,336
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$101,926
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$232,382
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$171,382
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$287,573
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$104,216
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$95,055
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$303,841
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rue de Creil, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rue de Creil, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Nutzen Sie unsere einzigartigen Angebote: Stadthaus, Villa oder Wohnung, die zu Ihnen passt.…
$238,192
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$261,430
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$190,747
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$95,055
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$315,807
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
| Ferienwohnungen
$194,620
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$235,868
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
272 Domidom Berck sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$257,557
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$274,017
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$97,345
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