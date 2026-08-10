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Wohnimmobilien in Tours, Frankreich

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La Riche
314
326 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
$93,200
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 4
$225,594
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$525,184
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
| Ferienwohnungen
$276,535
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 24 m²
$207,610
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 3
$95,747
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
Im Tour Centre bieten wir Ihnen eine strategische Adresse für Ihre Immobilieninvestition. Mo…
$94,394
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 5
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$374,135
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 2
Im Tour Centre bieten wir Ihnen eine strategische Adresse für Ihre Immobilieninvestition. Mo…
$96,891
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$248,649
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 5
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$295,125
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$347,411
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$267,240
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 1
Im Tour Centre bieten wir Ihnen eine strategische Adresse für Ihre Immobilieninvestition. Mo…
$120,953
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$336,954
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 3
$195,222
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Schloss 23 zimmer in Tours, Frankreich
Schloss 23 zimmer
Tours, Frankreich
Zimmer 23
Schlafräume 9
Fläche 1 400 m²
CHATEAU in South TurenSchloss 23 Zimmer 9 Schlafzimmer 1400 m2Ein beeindruckendes und prächt…
$4,31M
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$221,553
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$225,411
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
Im Tour Centre bieten wir Ihnen eine strategische Adresse für Ihre Immobilieninvestition. Mo…
$89,278
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Wohnung 5 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 97 m²
Stockwerk 2
Der Wohnbereich ist entworfen, um eine einzigartige Umgebung zu bieten, es umfasst breite Wa…
$448,498
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Schloss in Tours, Frankreich
Schloss
Tours, Frankreich
Fläche 850 m²
Das Schloss aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist ein sehr schöner Empfangsbereich mit vier…
$1,75M
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Аталанта
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 78 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$269,563
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$295,125
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$333,469
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$354,383
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 1
Im Tour Centre bieten wir Ihnen eine strategische Adresse für Ihre Immobilieninvestition. Mo…
$91,663
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
Moderne ökologische Fläche von Bomont-Chovo. Ausgezeichnete architektonische Qualität, biete…
$353,221
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$274,792
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
82 Tesla Center Tours La Riche, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 2
Im Tour Centre bieten wir Ihnen eine strategische Adresse für Ihre Immobilieninvestition. Mo…
$93,851
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